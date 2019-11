Da oggi al 15 febbraio 2020 si possono macellare suini per consumo familiare: lo ricorda il Comune di Reggio Emilia

Dal 15 novembre 2019 al 15 febbraio 2020, quanti intendono macellare suini per un consumo esclusivamente familiare potranno farlo al proprio domicilio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Questi gli obblighi da rispettare:

non si possono macellare più di due suini per nucleo familiare; chi intende macellare un numero superiore di animali dovrà presentare domanda motivata al Sindaco e riceverne autorizzazione scritta;

si devono avvisare della macellazione (con un anticipo di almeno 24 ore, anche telefonicamente) gli uffici del Servizio Veterinario dell’Ausl di Reggio Emilia-Area Territoriale Veterinaria (tel. 0522 335425) per ottenere l’autorizzazione;

la macellazione e le visite di ispezione da parte dei veterinari ufficiali addetti al servizio si devono effettuare nei giorni feriali dalle 8 alle 17; il sabato dalle 8 alle 12;

il consumo delle carni e dei visceri ottenuti dalla macellazione è consentita soltanto dopo che siano stati eseguiti i controlli ispettivi da parte del veterinario ufficiale incaricato del servizio;

l’abbattimento degli animali deve essere eseguito con metodi consentiti dalla legge e da personale di comprovata esperienza;

il costo per il servizio di ispezione sanitaria delle carni dei suini macellati a domicilio ammonta a 9 euro per ogni capo macellato, maggiorato, per ogni seduta, del rimborso per il mezzo di trasporto.

Le infrazioni alle presenti disposizioni sono punibili con le penalità previste dalle vigenti leggi sanitarie.