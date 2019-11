Corso gratuito di italiano per stranieri a Monzuno

Il Comune di Monzuno ospiterà un “Corso gratuito di italiano per stranieri” organizzato dal CPIA Montagna di Castel di Casio in collaborazione con l’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese.

L’obiettivo del corso è il conseguimento del livello A1, A2, B1. Le lezioni si terranno il martedì, dalle 9 alle 12, nella biblioteca comunale “Mario Marri” in via Casaglia 1 a Monzuno da dicembre a giugno 2020, per una durata complessiva prevista tra le 40 e le 50 ore.

Occorre iscriversi a partire dal sabato 16 novembre alla biblioteca di Monzuno (orari di apertura: martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 12, telefono 051 6770307) oppure presso CPIA Montagna, via Berzantina 30/10 Castel di Casio (orari di apertura: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il CPIA Montagna 053426112, coordinatore@cpiamontagna.it