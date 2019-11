‘Camminata della Salute’ domattina a Sassuolo

Torna la “Camminata della Salute”, domani in piazza Garibaldi in occasione della Settimana mondiale del Diabete. Come ormai felice tradizione l’Associazione Star Bene organizzerà una camminata che prenderà il via alle ore 8 e si svolgerà lungo i parchi del centro cittadino. Al rientro sarà possibile effettuare il controllo della glicemia ed il test di attitudine a sviluppare il diabete. Sarà possibile anche consultare il diabetologo presente per tutta la mattina nei locali dell’Urp. Al termine della camminata, come sempre, sarà offerta la colazione a base di prodotti ispirati ad un sano stile di vita.