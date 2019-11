Caduta sassi sulla provinciale 324 a Roncoscaglia, nessun disagio al traffico e strade percorribili

Sulla strada provinciale 324 all’altezza di Roncoscaglia di Sestola si è verificata una caduta di sassi e detriti, nelle prime ore di questa mattina, a causa delle piogge in corso. Al momento la situazione della rete viaria provinciale è sotto controllo e non vi sono limitazioni al transito dei veicoli.

I tecnici della Provincia hanno rimosso i detriti senza comportare disagi al traffico. I tecnici della provincia sono al lavoro per rimuovere i sassi caduti e per monitorare la rete