A Reggio Emilia 51enne con reddito Inail trovato con oltre 2,5 kg tra marijuana e hashish

Mercoledì 13 novembre la Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia ha tratto in arresto C. F., in flagranza di reato in quanto trovato in possesso di 2,065 circa kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di 465 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish. L’uomo, 51enne originario di Cagliari e residente a Reggio Emilia, vive con reddito Inail per infortunio sul lavoro.

L’operazione della Squadra Mobile trae origine da attività informativa dopo la segnalazione che un uomo italiano, che faceva la spola in auto tra la sua abitazione ed il garage posto poco più avanti ubicato poco lontano, era in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Mercoledì pomeriggio gli operatori hanno bloccato l’uomo identificandolo in C. F.. La perquisizione personale permetteva di rinvenire un telefono cellulare ed un mazzo di chiavi con le quali si accedeva alla sua dimora. Seguiva la perquisizione domiciliare e veicolare che davano esito negativo. Si procedeva allora alla perquisizione del garage all’interno del quale si accedeva con le chiavi trovate in suo possesso. E’ qui che venivano rinvenuti e sequestrati i 2,5 kg di sostanza stupefacente.