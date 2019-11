A Bagnolo un sabato pomeriggio dedicato all’ambiente

Continua l’impegno del gruppo “Io rispetto l’ambiente” che a Bagnolo riunisce attorno alle tematiche “green” diverse sensibilità, associazioni e gruppi tra cui la lista “SiAmo Bagnolo”, il Partito Democratico e il circolo culturale “Massimo Troisi”.

Sabato 16 novembre dalle ore 16.30, in via Gramsci 3, è in programma “Io riduco le emissioni”, un pomeriggio di eventi rivolti a tutti i cittadini sui temi della mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni.

L’apertura è dedicata ad una merenda “green” con l’invito a portarsi da casa la propria tazza per bere una bevanda calda in compagnia (risparmiando plastica) davanti alle immagini sul grande schermo di alcuni spezzoni tratti dal film d’animazione “Totoro”, capolavoro di Hayho Miyazaki dedicato all’ambiente.

Dopo la merenda, i più piccoli saranno coinvolti in un workshop didattico sull’importanza degli alberi e sul rispetto della natura. Insieme ad Elisa Savignano saranno realizzati disegni e illustrazioni per una piccola mostra estemporanea.

Per gli adulti, invece, l’opportunità di un incontro con Carlo Coluccio, esperto di ambiente e innovazione.

Per tutto il pomeriggio si susseguiranno iniziative e punti informativi sulle buone pratiche di risparmio energetico con la possibilità di calcolare la propria “impronta ecologica”.

L’iniziativa “Io riduco le emissioni” segue quella del 13 ottobre scorso quando in piazza Garibaldi furono distribuite 150 borracce in alluminio ad altrettanti bambini e ragazzi bagnolesi.

Un impegno portato avanti anche in Consiglio comunale con una mozione recentemente presentata dal gruppo “Siamo Bagnolo”.

“Nel corso della seduta del 7 novembre – spiega la prima firmataria Elisa Malaguti – è stata approvata all’unanimità una nostra mozione che invita l’Amministrazione comunale ad attivarsi per realizzare un progetto educativo mirato alla piantumazione di nuovi alberi in sinergia con l’istituto comprensivo e le associazioni di volontariato che si occupano di manutenzione del verde. Questo perché Bagnolo ha sempre dimostrato grande attenzione a questo tema, e crediamo sia giusto non soltanto tutelare e valorizzare l’esistente, ma implementare le aree verdi per migliorare l’aria che respiriamo e consegnare alle future generazioni una cittadina sempre più vivibile”.