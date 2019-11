25 anni di Pubblica Assistenza a Castelnuovo Rangone con l’inaugurazione di un nuovo mezzo

Compleanno speciale per la Pubblica Assistenza di Castelnuovo Rangone. Domenica 17 novembre alle 10.30 in piazza Roma l’associazione di volontariato festeggerà il suo 25° anniversario, con l’inaugurazione della nuova ambulanza Castelnuovo5 e un rinfresco aperto a tutti.

“Questa festa – spiega Rubes Bonaccorsi, presidente della Pubblica Assistenza – rappresenta un momento significativo per noi e vogliamo condividerlo con tutti i cittadini di Castelnuovo. Per la nostra associazione 25 anni sono un traguardo importante, tra i volontari è ancora tanta la voglia di impegnarsi e mettersi a servizio delle persone”.

Nel corso dell’iniziativa verrà consegnato un nuovo defibrillatore al Comune di Castelnuovo Rangone, aderente al progetto “Comune cardioprotetto”, che sarà a disposizione dei cittadini e delle attività commerciali del centro.

“Abbiamo scelto di dare centralità all’anniversario della Pubblica Assistenza – precisa Sofia Baldazzini, assessora del Comune di Castelnuovo Rangone con delega al Volontariato – per valorizzare il lavoro svolto dai volontari a sostegno della comunità in tutti questi anni. È una presenza preziosa per il nostro territorio, e come Amministrazione comunale siamo felici di partecipare a questa giornata. Si tratta di un appuntamento importante anche perché aumenta il numero di presidi per i cittadini di Castelnuovo, con il nuovo defibrillatore che servirà l’area del centro, per il quale stiamo preparando un percorso di informazione al mezzo rivolto alla cittadinanza”.