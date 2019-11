Tennis, Campionati Nazionali a squadre: domenica decisiva per lo Sporting

Domenica densa di suspense per le squadre dello Sporting Club Sassuolo, impegnate nell’ultima giornata della fase a gironi dei rispettivi Campionati Nazionali di serie A. Domenica da vivere col fiato sospeso perché i verdetti sono più che mai incerti.

Sul fronte maschile, in A1, lo Sporting sarà impegnato in un match casalingo contro il TC Crema, con il fattore campo a favore, ed è noto quanto sia ostico il bolltex di Via Vandelli. Una vittoria potrebbe significare la permanenza nella massima serie per il 2020, senza passare dai play-out. Il condizionale è d’obbligo perché tutto dipenderà dall’altro incontro della giornata fra Match Ball Siracusa e TC Italia di Forte dei Marmi, il cui risultato finale, sulla carta in favore di questi ultimi, non è così scontato.

Sul fronte femminile, in A2, le ragazze dello Sporting saranno impegnate in trasferta sui campi in terra rossa del Circolo Stampa Sporting Torino “B”, attualmente ultime assieme alle sassolesi, ma vero e proprio fanalino di coda in virtù del minor numero di incontri vinti. In questo caso l’impegno per le sassolesi risulta meno pressante. Riuscire ad ottenere anche solo un pareggio sarebbe un ottimo risultato, e consentirebbe alle ragazze dello Sporting di tornare a sperare nella permanenza nella serie cadetta, passando però prima dalla roulette dei play-out.

L’incontro casalingo di serie A1 maschile avrà inizio alle ore 10 esatte, nella struttura indoor di Via Vandelli 25 a San Michele dei Mucchietti, ingresso libero.