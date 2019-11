La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi sulla Sp 513R Case Bagatti-Febbio-Peschiera, in comune di Vetto, si viaggerà a senso unico alternato regolato da semaforo e con limite di velocità a 30 km/h per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di ripristino del muro di sostegno di valle e di inserimento di una nuova barriera stradale.