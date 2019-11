Sabato all’Auditorium di SACMI Imola l’incontro pubblico che chiude la rassegna “re-thinking the future”

La vera “rivoluzione 4.0” nel mondo dell’impresa è quella che rimette al centro l’uomo, le proprie competenze, valori, la capacità di progettare e guidare il cambiamento. Questa la tesi, dimostrata da numerose analisi e testimonianze di altissimo livello, emersa dal ciclo di incontri “re-thinking the future”, organizzato da SACMI Imola per celebrare il proprio primo centenario di storia e che si avvia, per il prossimo sabato 16 novembre, all’evento conclusivo.

Formare, attraverso dati, analisi e le migliori testimonianze d’impresa, il proprio personale interno è stato lo scopo principale dell’iniziativa, che nei precedenti incontri ha visto una partecipazione media di oltre 400 persone. Accanto, due incontri pubblici (il primo di apertura, a marzo, quindi quest’ultimo evento in agenda) pensati per condividere con la cittadinanza il valore di un percorso di straordinaria attualità per l’intero sistema economico imolese e regionale.

Aperto anche alla partecipazione del pubblico l’incontro dal titolo “Ri-conoscere il cambiamento” all’Auditorium 1919 (ore 9:30) inizierà con il benvenuto del presidente di SACMI Imola, Paolo Mongardi. “Un’occasione – ricorda Mongardi – … di incontro con il territorio per confrontarsi su temi di grande attualità per tutti non solo imprese ma anche vita quotidiana”.

A seguire, l’introduzione di Raffaele Secchi, direttore della Liuc Business School, regista dell’analisi sui “megatrend dell’innovazione tecnologica”, tendenze che coinvolgono il mondo economico ma, prima di tutto, la società e la demografia a livello internazionale.

Quale la via italiana alle sfide del futuro? Se lo chiede Andrea Pontremoli, già al vertice di IBM Italia e attuale amministratore delegato di Dallara, storico brand della motor valley emiliana protagonista dal 1972 nell’engineering e progettazione di veicoli sportivi ad alte prestazioni.

A prendere la parola sarà quindi Alberto Giacomo Forchielli, imprenditore e investitore, ben conosciuto al grande pubblico per le sue lucide analisi sulla globalizzazione della manifattura e dei mercati.

In chiusura di incontro, la tavola rotonda della giornalista e conduttrice RAI Barbara Carfagna, preceduta da un’analisi del “transumanesimo”, quel fenomeno che riposiziona radicalmente il ruolo dell’uomo nell’era della digitalizzazione dei processi e della manifattura IoT.

L’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti, previa registrazione alla pagina https://sacmiweb.sacmi.com/it-IT/Convegno-Ri-conoscere-il-Cambiamento.aspx