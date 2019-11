Reggio, trovato all’interno dei magazzini del Consorzio Parmigiano Reggiano: denunciato per tentato furto

Ieri sera intorno alle 19.00 è stato richiesto l’intervento della Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia in questa via Kennedy, presso i magazzini del Consorzio Parmigiano Reggiano, dove l’addetto alla video sorveglianza aveva notato dalle telecamere la presenza di un estraneo che si aggirava all’interno del magazzino con fare sospetto.

Giunti sul posto, gli operatori di Polizia hanno rintracciato un soggetto, tale G.D., 33 anni, nato a Mirandola e domiciliato a Reggio Emilia, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e sottoposto attualmente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni con la prescrizione di non allontanarsi dal domicilio senza preventivo avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza. L’uomo, dunque, si era introdotto per tentare un furto all’interno del consorzio dopo avere trovato aperta una porta laterale di servizio, che non riportava apparenti segni di effrazione. G.D. veniva quindi denunciato per il reato di tentato furto.