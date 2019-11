Prospettive di lavoro ad Albinea con il reclutamento all’Informagiovani di via Morandi

Selezionare profili idonei all’attività di impiegato e operaio generico. Questo l’obiettivo della giornata organizzata per venerdì 15 novembre, al “Posto Giusto – Informagiovani, Infolavoro dell’Unione Colline Matildiche. L’appuntamento sarà in via Morandi 9 ad Albinea.

Lo sportello Informagiovani-Infolavoro è uno spazio dei comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, dedicato ai giovani, dove è possibile essere accompagnati nella ricerca di lavoro, avere informazioni su progetti di inserimento per i giovani (tirocini formativi, servizio civile, corsi di formazione, lavoro e volontariato all’estero, ecc…), avere informazioni e aderire ad attività di volontariato collegate al progetto “giovani protagonisti – Younger Card”, accedere ad uno spazio di autoconsultazione internet.

L’accesso è libero e gratuito lunedì, dalle 10 alle 13; mercoledì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 e venerdì dalle 10 alle 13.