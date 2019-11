“Lady Grey (con le luci sempre più fioche)” con Alice Giroldini da venerdì al Piccolo Orologio di Reggio Emilia

L’ordinario, il quotidiano, trasformati da una voce che riesce a rivelare quel che giace sotto la superficie. Una riflessione sull’identità femminile che racchiude al suo interno l’amore, il senso di perdita e un umorismo sferzante. I pensieri di una ragazza come tante, espressi in un monologo vivido e disarmante che ne rivela la vita per quello che è veramente: selvaggia, energica, con profondi dolori e gioie intense.

LADY GREY (con le luci sempre più fioche), nasce dalla penna geniale di Will Eno e vedrà in scena Alice Giroldini guidata dalla regia di Marco Maccieri per il debutto nazionale della nuova produzione del Centro Teatrale MaMiMò. Lo spettacolo sarà sul palcoscenico del Teatro Piccolo Orologio venerdì 15, sabato 16 e 23 novembre alle ore 21.00 e domenica 17 novembre alle ore 17.00. La traduzione del testo è di Elena Battista, a cui BAM Teatro aveva commissionato la traduzione per la loro precedente produzione di Lady Grey con Isabella Ragonese.

Biglietti: €14 e €12.

Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 e nei giorni di spettacolo.