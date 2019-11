Doppio appuntamento a Nonantola per il finale di “Naturiamoci: biodiversità in cammino”

Volge al termine l’iniziativa “Naturiamoci: biodiversità in cammino”, le passeggiate in compagnia per “Esseri Umani, Vivere Insieme”. Un appuntamento del Comune di Nonantola in collaborazione con Fattoria Centofiori, Anni in fuga, Partecipanza Agraria e CEAS Nonantola.

Noi siamo rete… Noi siamo storia

Sabato 16 novembre alle 15 30 è previsto “Noi siamo rete… Noi siamo storia” in piazza Liberazione. Per questa occasione è prevista una passeggiata urbana in cui si toccheranno alcuni luoghi importanti della storia di Nonantola, lasciandosi ispirare da essi . In particolare per riflettere e giocare in compagnia, attraverso racconti e attività di gruppo.

Al termine dell’incontro (verso le 18:30) tutti i partecipanti sono invitati a salutarsi e festeggiare la fine del progetto presso la sede di Anni in fuga (Piazza Liberazione).

Proiezione del video finale

Mercoledì 27 novembre l’iniziativa si chiude presso la Sala Sighinolfi, alle ore 20 30, con la “Proiezione del video finale”. Un filmato registrato durante i tre appuntamenti di “Naturiamoci “a cura di Slobodan Miletić.

La serata è aperta a tutta la cittadinanza.

Iscrizione gradita contattando: Cristina Mori – 3408628932, mocristina@tiscali.it – Maria G. Cucci -3283261203, myspacemaria@hotmail.it