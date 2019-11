365 giorni no: gli eventi a San Lazzaro contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, torna la rassegna 365 Giorni no con una serie di iniziative ed incontri sul contrasto alla violenza contro le donne e di genere e sull’empowerment femminile.

Attraverso mostre, spettacoli e seminari aperti a tutta la cittadinanza, ripercorreremo insieme la storia delle donne nel nostro Paese, faremo la conoscenza di tante scienziate e intellettuali rimaste sconosciute o mai valorizzate e affronteremo il tema del linguaggio dell’odio e di come la nostra lingua può e deve cambiare per garantire una giusta rappresentanza delle donne.

“Quest’anno abbiamo voluto organizzare, tra le altre iniziative, un incontro sui discorsi d’odio e il linguaggio giornalistico, insieme all’ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna – spiega l’assessore alle Pari Opportunità Juri Guidi –. Incontro che partendo dal rifiuto della retorica del “gigante buono”, prende oggi ancora più senso a fronte di una quotidianità in cui una donna come Liliana Segre viene sommersa da minacce e insulti sul web. Minacce che la portano a dover vivere sotto scorta”.

Accanto agli spettacoli e ai seminari, anche quest’anno torna la tradizionale asta di beneficenza: abiti e accessori donati da privati saranno messi in vendita in Mediateca e il ricavato sarà devoluto alla Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna.

Si comincia con lo spettacolo teatrale QUESTIONI DI CUORE, sabato 16 novembre 2019 ore 21.00 presso il Circolo Arci San Lazzaro – Sala 77.

Una produzione Mismaonda da un’idea di Aldo Balzanelli con Lella Costa.

Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica diventano uno spettacolo.

Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent’anni. Migliaia di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume.

Prezzo posto unico: € 17,60 – biglietti