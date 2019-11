Rinvenuti a Fabbrico quattro trattori agricoli rubati

Nella giornata di martedì 12 novembre, personale della Distaccamento Polizia Stradale di Guastalla ha rinvenuto 4 trattori agricoli proventi di furto, in un capannone ubicato in località Fabbrico, già sottoposto a sequestro preventivo da parte del Tribunale di Reggio Emilia perché in quel sito si è appurato che venivano stoccati rifiuti tossici.

Gli operatori, nel corso del normale servizio di pattugliamento, hanno effettuato un controllo presso il capannone dove, benché sottoposto a sequestro, hanno notato tracce recenti di passaggio di autoveicoli.

All’interno del capannone sono stati rinvenuti quattro trattori agricoli, il cui valore commerciale si aggira sui centomila euro, che risultano provento di furti perpetrati in aziende agricole del mantovano.

Le macchine sono state restituite ai legittimi proprietari fatti intervenire sul posto.

Sono in corso accertamenti finalizzati ad individuare gli autori dei furti ed a verificare la posizione dei proprietari dei capannoni dove i mezzi sono stati rinvenuti.