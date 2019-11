Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 14 novembre

Nuvolosità irregolare al mattino con parziali schiarite. Aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata con cielo nuvoloso per il resto della giornata. Precipitazioni deboli dal tardo pomeriggio sul settore occidentale che tenderanno ad intensificarsi in serata estendendosi al settore centrale della regione. Le piogge risulteranno più intense sul settore appenninico occidentale dove potranno assumere anche carattere di rovescio o locale temporale. Precipitazioni poi in graduale estensione all’intero territorio nelle ore notturne. Le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso sulle cime più alte dell’appennino centro-occidentale nelle ore serali e notturne. Temperature: minime in sensibile diminuzione con valori tra 3/4 gradi della pianura emiliana ed 8 gradi del settore costiero. Valori localmente anche più bassi sulle aree extraurbane emiliane . Massime stazionarie comprese tra 11 e 15 gradi. Venti: deboli variabili al mattino, dal pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulla pianura con locali rinforzi e divenendo moderati sul settore costiero e sul mare. Venti meridionali sui rilievi, moderati dalle ore pomeridiane e localmente forti dalle ore serali sulle aree di crinale centro-occidentali. Mare: poco mosso sotto costa e mosso al largo in mattinata. Moto ondoso in aumento dal pomeriggio con mare mosso sotto costa e molto mosso al largo dalla serata.

(Arpae)