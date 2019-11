‘La Notte dell’Arte’ e ‘Invito a Corte’ per gli appuntamenti culturali sassolesi della settimana

Per quanto riguarda gli appuntamenti culturali della settimana: giovedì 14 novembre “La notte dell’arte – La cultura sotto la luna e le stelle” propone una conferenza, con gustosi assaggi, alla scoperta dei protagonisti del Futurismo in città negli anni della Grande Guerra “Sassuolo, precoce culla del movimento futurista”.

Sarà anche un’occasione per gustare futuristici cocktail preparati, sulla base di ricette dell’epoca, dalla “Drogheria Roteglia” e da “Roteglia 1848 Opificio Liquori in Sassuolo”.

Programma: ore 21.00 Conferenza alla scoperta dei protagonisti del Futurismo in città negli anni della Grande Guerra: Filippo Tommaso Marinetti e Virgilio Marchi alla Scuola dei Bombardieri di Sassuolo a cura di Luca Silingardi, storico dell’arte e, a seguire, degustazione di assaggi e bevande futuriste.

Ritrovo presso l’Antica Drogheria Roteglia in Piazza Garibaldi.

Evento a partecipazione gratuita ma prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento dei posti disponibili) Informazioni prenotazioni presso Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0536 880 801

Sabato 16 novembre 2019, invece, per il ciclo Visite a Corte: “I percorsi segreti”. Lo storico dell’arte Luca Silingardi che accompagnerà i visitatori attraverso alcuni percorsi inediti del Palazzo Ducale (Due turni di visita, alle ore 16.00 e alle ore 17.00, max 25 persone per turno).

La visita guidata è gratuita, ma occorre prenotarsi e corrispondere il biglietto d’ingresso, pari ad € 6,00 intero, € 2,00 ridotto Per informazioni e prenotazioni: 0536 880801 (Urp Comune di Sassuolo).