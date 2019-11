In via Sant’Onofrio a Formigine, lavori di ristrutturazione sulla palazzina ERS per 55mila euro

Si sono completati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione previsti dal Comune di Formigine sulla palazzina di via Sant’Onofrio che ospita 14 alloggi popolari di proprietà comunale in gestione ACER, che ospitano altrettante famiglie di anziani in stato di necessità abitativa. I lavori sono stati finanziati nel 2018 dalla regione Emilia Romagna con la delibera 873/2015 “Programma per interventi diretti a migliorare l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a favore degli utenti finali in edifici pubblici utilizzati per finalità sociali”.

Al contributo regionale di 50mila euro, l’amministrazione ha aggiunto finanziamenti propri e risparmi di spesa, con i quali ha potuto rifare interamente la copertura dell’immobile e realizzare un nuovo appartamento all’ultimo piano della stessa palazzina recuperando locali finora al grezzo. Anche questo appartamento sarà assegnato per fini sociali a persone in stato di necessità secondo criteri stabilite dai servizi sociali. “Grazie a questo intervento continua il graduale aumento di appartamenti del patrimonio comunale dedicati ad ospitare famiglie in stato di necessità – afferma il vicesindaco e assessore per Formigine Città inclusiva Paolo Zarzana – dopo l’intervento dello scorso anno in cui abbiamo dedicato a famiglie bisognose e donne vittime di violenza due appartamenti confiscati alla criminalità organizzata”.