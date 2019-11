Il presidente Bonaccini riceve in visita di cortesia il Presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo De Sousa

Visita di cortesia questa mattina in Regione per il presidente del Portogallo Marcelo Rebelo De Sousa, in città per ricevere dall’Ateneo bolognese il Sigillum Magnum. L’incontro si è svolto nell’ufficio del presidente Stefano Bonaccini alla presenza, fra gli altri, dell’Ambasciatore italiano a Lisbona, Umberto Vanni D’Archirafi e del collega portoghese in Italia, Pedro Nuno Bártolo.

Bonaccini ha illustrato a De Sousa il territorio e le eccellenze dell’Emilia-Romagna: il tessuto imprenditoriale, l’enogastronomia, il sistema sanitario, la vocazione turistica fino ai significativi investimenti in tecnologia, a partire dall’Agenzia Meteo Europea e ai supercomputer per l’elaborazione e trasmissione dei Big data.

De Sousa ha mostrato di conoscere il territorio e le potenzialità dell’Emilia-Romagna.

Al termine dell’incontro, De Sousa e Bonaccini si sono recati all’Aula Absidale di Santa Lucia per la cerimonia di consegna del Sigillum Magnum alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella.