Il Comune di Modena alla Smart City Conference di Milano con il progetto Masa

Giovedì 14 novembre, alla Smart City Conference di Milano, tra le soluzioni più innovative in tema di mobilità innovativa e logistica sarà presentato anche il progetto Masa.

Milano Smart City Conference, che si svolge dal 13 al 15 novembre nell’ambito di Smart Building Expo, nell’edizione 2019 apre ad una riflessione di livello internazionale sul tema della smart city e sull’impatto delle nuove tecnologie in ambito urbano.

Nella giornata dedicata alle Soluzioni per la mobilità e la logistica nella smart city – case history e best practice, in programma il 14, in cui aziende e Comuni portano le soluzioni più innovative in tema di mobilità innovativa e logistica, Luca Chiantore dirigente del nuovo Settore Smart City, servizi demografici e partecipazione del Comune di Modena presenterà Masa – Modena Automotive Smart Area.

Masa, che si compone della Smart Model Area, della Smart Dynamic Area, del Research & Development Lab, è il primo laboratorio urbano nazionale “a cielo aperto” per la sperimentazione, la ricerca, la verifica, la standardizzazione e la certificazione delle tecnologie di guida autonoma e di connessione con l’infrastruttura cittadina.