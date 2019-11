Domenica la Sezione Bolognese dell’Associazione Nazionale Alpini celebrerà il 97° anniversario della fondazione

Domenica 17 novembre 2019 la Sezione Bolognese-Romagnola dell’Associazione Nazionale Alpini celebrerà il 97° anniversario della sua fondazione. La mattinata si aprirà a Bologna alle ore 10 con una Santa Messa presso la Chiesa di San Paolo Maggiore in via Carbonesi 18. Dalle ore 11 si terrà la celebrazione ufficiale in Piazza Maggiore alla presenza del sindaco, Virginio Merola e di molti altri sindaci del Territorio. La manifestazione si aprirà con l’alzabandiera, gli onori alle lapidi dei caduti e le allocuzioni. A seguire si terrà la sfilata da Piazza Maggiore per le vie Rizzoli e Indipendenza.

Nata a seguito di una riunione conviviale di reduci al ristorante Diana di Bologna nel 1921, la sezione Bolognese-Romagnola fu costituita formalmente l’anno seguente con l’adesione di membri della Romagna e della Repubblica di San Marino e trovò la sua prima sede in via Indipendenza 2. Oggi la Sezione Bolognese-Romagnola “Angelo Manaresi”, che riunisce le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, conta circa 4500 iscritti. Nel secondo fine settimana di maggio 2020 la Sezione Bolognese Romagnola organizzerà la 93ª Adunata Nazionale Alpini a Rimini-San Marino.