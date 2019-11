Crea 2019: ultimi giorni per presentare progetti per la fonoteca di Casa Corsini

Scade alle ore 18 di venerdì 15 novembre il termine per presentare i progetti creativi relativi al bando CREA 2019, promosso dal’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fiorano Modenese, per la valorizzazione della Soneek Room ‘Massimiliano Teneggi’ a Casa Corsini.

Il premio assegnato all’idea progettuale vincitrice sarà di 3.000 euro (in due tranche) per la realizzazione completa dell’idea progettuale, in tutte le sue declinazioni. Possono partecipare persone fisiche, singolarmente o in gruppo, di tutte le età.

Nel progetto dovranno essere previste iniziative di ascolto libero e/o guidato; eventi finalizzati alla promozione ed educazione all’ascolto musicale, alla conoscenza del patrimonio della fonoteca, che comprende una raccolta di circa 550 vinili e impianti musicali di alta qualità; appuntamenti ‘musicali’ a tema per mettere in contatto pubblici di sensibilità ed età diversa.

Il progetto vincitore dovrà essere avviato entro il 31 dicembre 2019 e realizzato entro giugno 2020.

Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate tramite posta elettronica (info@casacorsini.mo.it) o consegnati a mano presso Casa Corsini, via Statale, 83 a Spezzano, negli orari di apertura.

Sul sito del Comune e sulla pagina web di Casa Corsini sono disponibili il testo completo del bando, la domanda e la scheda progetto. Per ulteriori informazioni: Casa Corsini, tel. 0536 833190.