Annullate due chiusure notturne previste in A14 e in A13 e quella dell’area di parcheggio Castelfranco ovest in A1

Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla A13 Bologna-Padova, sono state annullate le seguenti chiusure notturne:

sulla A14 Bologna-Taranto è stata annullata la chiusura dello svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, prevista nella notte tra il 13 e il 14 novembre;

sulla A13 Bologna-Padova è stata annullata la chiusura della stazione di Bologna Arcoveggio, nella notte tra il 13 e il 14 novembre e annullata anche la chiusura del tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, prevista nelle due notti consecutive di giovedì 14 e venerdì 15 novembre.

***

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, è stata annullata la chiusura dell’area di parcheggio “Castelfranco ovest”, situata nel tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, verso Bologna, nella notte tra il 13 e il 14 novembre, mentre rimangono confermate, come da programma, le chiusure della stessa area d parcheggio, nelle due notti consecutive di giovedì 14 e venerdì 15 novembre, con orario 20:00-6:00.

Inoltre rimangono confermate le chiusure della stazione di Modena sud, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Milano, come da programma:

dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 novembre;

dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 novembre.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Modena nord o di Valsamoggia.