‘Storie di streghe’ domenica al Castello di Spezzano

Domenica 17 novembre 2019 al castello di Spezzano appuntamento con ‘Ospiti a corte’, per bambini coraggiosi dai 4 ai nove anni. Dalle 16 alle 18 racconti di ‘Storie di streghe’ e laboratori. Al termine merenda per tutti. La prenotazione delle attività, a cura di Le Fantasmagoriche e ARS Archeosistemi, è obbligatoria al numero 335 440372 o alla mail info@archeosistemi.it. Il costo è di 5 euro a bambino.

I ragazzi devono essere accompagnati e gli accompagnatori devono restare al Castello per la durata dell’attività, usufruendo gratuitamente di uno spazio in autogestione con libri, the caldo e wi-free, presso la Galleria delle Battaglie.

Alle ore 16,30 è possibile anche partecipare alla visita guidata a castello e Museo della ceramica al costo di 5 euro per persona. La visita guidata si effettua al raggiungimento di minimo 5 prenotati.