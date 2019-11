Quartieri Modena: come incontrare i nuovi presidenti

I nuovi presidenti dei quattro Quartieri di Modena sono a disposizione, su appuntamento, dei cittadini che desiderano parlare con loro a proposito di opportunità o problematiche che riguardano le zone di residenza.

Per incontrare Antonella Bernardo, la neopresidente del Quartiere 1 – Centro Storico, si può chiedere appuntamento via e- mail (quartiere1@comune.modena.it) o per telefono (tel. 059 2034194) negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì 9.30-12.30; giovedì 15 -18). La presidente incontrerà i cittadini nella sede del Quartiere 1 in piazzetta Redecocca.

Gli appuntamenti con Giovanni Gobbi, eletto presidente del Quartiere 2 – Crocetta, San Lazzaro, Modena Est, si prendono via e-mail (quartiere2@comune.modena.it) o al telefono (tel. 059 2034150) alla sede di via Nonantolana 685/S in orari d’ufficio (da lunedì a venerdì 9.30 – 12.30; giovedì 15 -18).

Per Maria Teresa Rubbiani, la presidente del Quartiere 3 – Buon Pastore, Sant’Agnese, San Damaso, si può prendere appuntamento alla sede di via Don Minzoni 121 via e-mail (quartiere3@comune.modena.it) o al telefono (tel. 059 2034200) negli orari d’ufficio (da lunedì a venerdì 9.30 – 12.30; lunedì anche 15 – 17.30, mercoledì chiuso).

Infine, gli appuntamenti con Carmelo De Lillo, presidente del Quartiere 4 – San Faustino, Madonnina, Quattro Ville, si prendono via e-mail (quartiere4@comune.modena.it) o al tel. 059 2034030 negli orari d’ufficio della sede di via Newton 150/b (da lunedì a venerdì 9.30-12.30; giovedì 15 -18).

Informazioni online sui Quartieri sul sito (www.comune.modena.it/decentramento).