Per il Bologna Jazz Festival venerdì a Bologna workshop/convegno “Scrivere la musica”

“Scrivere la musica”, la cui prima edizione si svolgerà venerdì 15 novembre, dalle ore 9 alle 14, nella Terza torre della Regione Emilia-Romagna, in viale della Fiera 8 a Bologna, nasce dall’assunto che il mondo dei suoni e quello dei media sono legati indissolubilmente. Scopo del progetto proposto dal Bologna Jazz Festival è indagare e fornire informazioni utili sui rapporti tra musica e comunicazione, in particolare sul vasto mondo dell’editoria, delle recensioni, tv e radio.

Il progetto

L’iniziativa si articola in una giornata di formazione, destinata all’ottenimento di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti, ma aperta anche a studenti del conservatorio, del liceo musicale e dell’università. La giornata sarà anche finalizzata all’ottenimento di crediti formativi scolastici. Si sono già iscritti un centinaio di giornalisti e una settantina di studenti, provenienti anche da conservatori di altre regioni italiane. Il progetto didattico “Scrivere la musica” è inoltre stato inserito nel Piano dell’offerta formativa di istituto del Liceo Musicale “Lucio Dalla” di Bologna, e verrà considerato tra le attività del Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), sarà quindi argomento d’esame all’orale di maturità.

Il progetto è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti, sostenuto dalla Fondazione del Monte, patrocinato e ospitato dalla Regione Emilia-Romagna.

L’appuntamento, ideato e coordinato dal giornalista Vanni Masala, è strutturato come un workshop/convegno per circa 200 persone, preventivamente iscritte, che in seguito a un’introduzione da parte del presidente regionale dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, Giovanni Rossi, proporrà una serie di relazioni da parte di giornalisti, scrittori e studiosi della musica noti a livello nazionale.

Il programma