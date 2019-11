La Cina in Biblioteca a Sant’Ilario d’Enza con l’Ambasciatore Bradanini

Giovedì 14 novembre (ore 21.00) secondo appuntamento della rassegna “Il mondo in un libro: incontri sull’attualità internazionale” con Alberto Bradanini, ex-ambasciatore d’Italia in Cina, che presenterà il libro “Oltre la grande muraglia: uno sguardo sulla Cina che non ti aspetti” edito da Università Bocconi.

Bradanini, a lungo ambasciatore in Oriente e raffinato studioso di cose cinesi, ci guida alla scoperta della Cina che non ci aspettiamo in un viaggio che passa dalla sua storia, dall’ideologia e dalla forza del Partito, dai rapporti con gli altri Paesi fino alle sue religioni e alle sue scelte economiche. Dialogherà con l’autore la dott.ssa Paola Agnelli. Ingresso libero. Info: Biblioteca Comunale, piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 671858.