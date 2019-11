Giovedì a Formigine lavori di Hera sulla rete idrica

Nella giornata di giovedì 14 novembre Hera eseguirà lavori sulla rete idrica di Formigine. In particolare, essendo stati realizzati tratti di rete a servizio di un nuovo comparto urbanistico in via Giardini Nord e via Cappelli, si procederà al loro collegamento all’acquedotto esistente. I lavori richiederanno l’interruzione programmata del servizio, indicativamente dalle 9 alle 16, complessivamente a un centinaio di utenze residenti nelle vie Avanzini, Bramante, Brunelleschi e Cappelli.

Le utenze coinvolte sono state preventivamente avvertite anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .