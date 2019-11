Due nuovi defibrillatori a San Benedetto Val di Sambro

Domenica 10 novembre sono stati posizionati due nuovi defibrillatori nella frazione di Ripoli, a San Benedetto Val di Sambro.

Gli strumenti sono stati acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dai gruppi di volontari che in questi anni hanno curato le varie iniziative di valorizzazione di Ripoli, quali Borghi diVini, rassegna dedicata all’enogastronomia, o la Ripoli Trail, manifestazione di corsa competitiva sui sentieri dell’Appennino.

I dispositivi sono stati collocati presso il centro civico di Santa Maria Maddalena ed in via Santa Cristina.

Era presente alla cerimonia di consegna il sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni che ha dichiarato ai presenti con molta semplicità: “Non credo servano tante altre parole oltre ad un vero e sentito grazie, che rivolgo a tutte le persone che hanno impegnato ed impegnano molto del loro tempo per iniziative di questa natura.”