Due giorni di letteratura, musica e incontri dedicati alla luna a Castelnovo Monti

Torna anche quest’anno l’evento “A scena aperta”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna: sarà un weekend nei Teatri storici e periferici del territorio regionale, tra i quali rientra anche il Teatro Bismantova di Castelnovo Monti. L’iniziativa si svolgerà venerdì 15 e sabato 16 novembre. Il tema che ogni realtà teatrale declinerà attraverso spettacoli, incontri, concerti, visite, sarà quello della luna, a 50 anni dalla missione Apollo 11 che portò il primo uomo sul nostro satellite.

“Luna e…l’altro” è il titolo del progetto che proporrà il Teatro Bismantova venerdì sera 15 novembre e sabato pomeriggio 16 novembre. Il primo appuntamento sarà alle ore 21 di venerdì nel Foyer “Pietranera”: “Luna tu: esplorando l’universo verso la luna e oltre” è il titolo dell’incontro – conversazione con don Matteo Galaverni, astrofisico dell’Osservatorio Vaticano e dell’Università di Bologna. Nel corso della serata ci sarà anche una presentazione di Stefano Campani e del Gadar (Gruppo Astrofili Appennino Reggiano), realtà molto attiva che gestisce l’osservatorio astronomico di Cervarezza.

Sabato 16 novembre alle 15.30 i bambini dai 4 anni in su sono invitati a partecipare a “Il sapore della Luna”, Letture e laboratorio creativo a cura di Michela Costi, ispirati all’albo illustrato di Michael Grejniec. Al termine merenda a cura di Tradizione e Sapori.

Alle 17 seguirà “Il mare della Tranquillità”, con letture e non solo a cura dell’associazione Teatro Aperto, rivolto al pubblico di tutte le età. Debora Costi, Paola Giampellegrini, Ezio Razzoli con la consulenza artistica di Marina Coli e le immagini sempre di Debora Costi proporranno letture, dialoghi, monologhi, drammatizzazioni di testi tratti da autori quali Lorca, Rodari, Cavazzoni, che hanno subito e trasposto in letteratura il fascino senza tempo della luna.

Alle 18 ancora un evento, in questo caso musicale, sempre in Teatro: “Serenata per un satellite” concerto di Letizia Spaggiari (flauto) e Leonardo Pini (chitarra), allievi dell’Istituto Musicale Peri-Merulo. In programma musiche di Castelnovo Tedesco, Rodrigo,Bozzà, Giuliani. Al termine “Blue Moon” aperitivo per tutti a cura del Bar Pasticceria Castello. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: Teatro Bismantova tel. 0522 611876, www.teatarlbismantova.it.