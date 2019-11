Domenica al PapaPaganelli di Sassuolo il “Salone dell’Orientamento Scolastico”

Torna domenica prossima, 17 novembre, dalle 15 alle 19 presso il PapaPaganelli di via Nievo, il “Salone dell’Orientamento Scolastico”, giunto alla sua quarta edizione. Un appuntamento per tutti gli studenti che devono scegliere l’Istituto Superiore per il prossimo anno, in cui tutte le scuole dei comuni del Distretto ceramico saranno presenti con stand espositivi per illustrare la loro offerta scolastica e formativa.

Dalle 15 alle 19 saranno presenti: Volta – Don Magnani, Morante, Baggi, Liceo Formiggini, Ferrari.