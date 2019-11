Crisi d’impresa: giovedì 14 novembre seminario Confcooperative Modena su nuovo Codice

Come cambia la governance e il controllo delle cooperative alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in vigore dal 14 febbraio 2019. Se ne parla dopodomani – giovedì 14 novembre – (ore 9.45, sala C palazzo Europa) in un seminario organizzato da Confcooperative Modena in collaborazione con Uniservizi. Intervengono i commercialisti Daniele Vandelli, Francesco Artioli, Giacomo Ballo e l’avvocato Nicola Soldati.

«Il Codice della crisi d’impresa è fondamentale per chi gestisce una cooperativa, a prescindere dalla condizione in cui si trova la cooperativa stessa – spiega il direttore di Confcooperative Modena Cristian Golinelli – Il provvedimento, infatti, persegue l’obiettivo di mettere a disposizione degli imprenditori strumenti per prevenire il potenziale dissesto dell’impresa. La conoscenza delle nuove norme può permettere di gestire al meglio situazioni problematiche in caso di crisi, come la possibile responsabilità degli amministratori delle cooperative».