Costruzioni ancora in crisi? Giovedì 14 novembre convegno alla Scuola Edile di Modena

Qual è lo stato di salute delle costruzioni a Modena? È vero che nemmeno la ricostruzione post sisma ha consentito di superare una crisi ormai decennale? Se ne parla dopodomani – giovedì 14 novembre – alle 14.30 in un convegno organizzato dalla Scuola Edile di Modena, l’ente di formazione professionale del settore che si trova in via dei Tipografi 24.

Qualificazione, regolarità, sicurezza sul lavoro, prevenzione e vigilanza: questi i temi che vengono affrontati nell’iniziativa, rivolta a enti pubblici, associazioni di categoria, imprenditori, sindacati, professionisti e tecnici della sicurezza sul lavoro.

Intervengono il presidente della Scuola Edile di Modena Benedetto Grossi, quello della Cassa Edile Ferdinando Fiorillo, Daniele Ganapini (Art-ER), Guido Besutti (Ausl Modena), Nicola Picheo (Comando carabinieri per la tutela del lavoro) ed Enrico Montanari (presidente Formedil Emilia-Romagna).

«Vogliamo fare il punto sulle prospettive e problematiche dell’edilizia nel nostro territorio, ancora lontano da una ripresa effettiva – spiega il direttore della Scuola Edile di Modena Alessandro Dondi – Presentiamo dati aggiornati sul settore (numero imprese, addetti, ore lavorate ecc.), sull’andamento degli infortuni, l’applicazione delle norme di salute e sicurezza nei cantieri, la regolarità del mercato del lavoro. Infine illustriamo il contributo che la formazione può offre alla crescita professionale di lavoratori e imprese».