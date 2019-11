Bio-On, Regione e Città metropolitana: “A fianco dei lavoratori e dell’Amministrazione giudiziale sul fronte degli ammortizzatori e su quello della ricerca di possibili acquirenti”

“Il nostro lavoro di questi giorni riguarda la tutela dei lavoratori e il sostegno a processi di cessioni perché si possa continuare a lavorare”.

Così, in una dichiarazione congiunta, l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi e il vicesindaco della Città Metropolitana, Fausto Tinti, hanno commentato gli ultimi sviluppi relativi alla crisi che sta interessando la Bio-On, azienda del bolognese specializzata in materiali bioplastici, per la quale si è svolto oggi in viale Aldo Moro un incontro sull’eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali.

“Siamo a fianco dei lavoratori e dell’Amministrazione giudiziale- dichiarano-, sia sul fronte degli ammortizzatori che su quello della ricerca di possibili acquirenti. Oggi abbiamo lavorato per verificare, in un incontro tecnico all’Agenzia regionale per il lavoro, le possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali, e come in altri casi cercheremo di attivare le più ampie forme di tutela per i lavoratori della Bio-On”.