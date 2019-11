A Spilamberto parte giovedì 14 novembre la rassegna “Biblioteca in Movimento”

Quest’anno il tema è “Girl Power – Storie di donne nell’arte, nella scrittura, nella storia”. L’ospite della prima serata sarà Cinzia Ghigliano che presenterà il libro “Lei, Vivian Maier”, la vita di una donna diversa, bambinaia e fotografa, che portava camicie da uomo, imprecava in francese e conosceva a memoria tutti i racconti di O. Henry.

Tutte le iniziative della rassegna si svolgono allo Spazio Eventi L. Famigli, alle 21.

Cinzia Ghigliano è stata una delle prime fumettiste donne in Italia. In questa veste ha collaborato con importanti testate, come Linus, Corto Maltese e il Corriere dei Piccoli, conseguendo premi prestigiosi come lo “Yellow Kid” a. Lucca Comics.e l“Andersen” per la divulgazione scientifica

Contemporaneamente si è dedicata all’illustrazione, in particolare nell’editoria per ragazzi, lavorando per le principali case editrici italiana, sempre con grande successo, testimoniato dai premi “Gigante delle Langhe” e “Caran D’Ache”. Negli ultimi anni si è molto concentrata anche sulla pittura.

Tra suoi lavori più recenti, i disegni per Le mille e una notte edito da Donzelli e per Lei. Vivian Maier che si è aggiudicato il premio “Andersen 2016” per il miglior libro fatto ad arte.

Quando non disegna o dipinge, insegna illustrazione e fumetto presso la “Libera Accademia D’Arte Novalia.