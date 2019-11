Soliera ricorda i caduti nella strage di Nassiriya

Martedì 12 novembre, alle ore 10, Soliera ricorda i militari e i civili italiani caduti a Nassiriya, a sedici anni esatti dalla strage del 2003. Il ritrovo sarà presso il monumento nella via intitolata ai caduti in quell’attentato, di fronte alla palestra “I Cento Passi”. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Roberto Solomita e i comandanti delle Compagnie dei Carabinieri di Carpi e di Soliera Alessandro Iacovelli ed Ennio Apicella.

Furono 19 le vittime italiane nell’attentato: 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito e 2 civili italiani, fra cui il regista Stefano Rolla che stava realizzando un documentario. In quel tragico evento persero la vita anche 9 iracheni.

“Quest’anno la cerimonia solierese acquista un valore particolare legato all’attentato esplosivo contro i militari italiani a Kirkuk di ieri, domenica 10 novembre”, spiega il sindaco Roberto Solomita. “Esprimeremo in modo pubblico e partecipato la nostra vicinanza alle famiglie dei feriti, ma in generale a tutti i militari che, a rischio della vita, operano nelle aree di crisi, in tante travagliate regioni del mondo.”