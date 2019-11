Al via la rassegna #ResponsabiliTutti a Scandiano

Si chiama #ResponsabiliTutti ed è il cartellone di iniziative che il Comune di Scandiano, insieme a molti altri soggetti attivi sul territorio, ha organizzato in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, in programma il 25 novembre 2019.

“Un cartellone che abbiamo voluto – ha spiegato l’assessore alle pari opportunità Elisa Davoli – per sottolineare ancora una volta come il nostro Comune sia attento al tema, per le implicazioni sociali ma anche educative che ha. Trattandosi purtroppo di un tema di stringente attualità, invito quindi la cittadinanza a partecipare alle iniziative per conoscere le dimensioni del problema e per sostenere chi si batte ogni giorno per debellarlo a tutti i livelli”.

Si parte il 14 Novembre 2019 alle 20 al circolo culturale ricreativo “Le Ciminiere” di Cà de Caroli. Appuntamento a cena con Stefi Pastori Gloss, scrittrice e sceneggiatrice, impegnata nella ricerca e in azioni per lo sviluppo della comunicazione sociale sulle Pari Opportunità, e Fabrizio Megna, musicista

Una parte del ricavato verrà devoluto all’Associazione NonDaSola di Reggio Emilia. Prezzo: Adulti 15 € – Bambini 7 € (fino ai 10 anni). A disposizione menù vegano su richiesta. Prenotazione obbligatoria al n.tel. 351-5715260

Si prosegue il 17 novembre, in occasione della 48esima camminata di Santa Caterina, che partirà intorno alle 8 dallo Stadio Torelli. Durante la mattinata, infatti, ci sarà un gazebo informativo e divulgativo a cura dei Coordinamenti

Donne Scandiano, con vendita dello scaldacollo #ResponsabiliTutti al costo di 5€. Il ricavato verrà devoluto all’Associazione NonDaSola di Reggio Emilia

Gazebo che tornerà il 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dalla mattina per le vie del Centro Storico di Scandiano

Il cartellone di iniziative si concluderà il 27 Novembre 2019 al Cinema Teatro Boiardo, con un’apericena (a 4 euro) seguita dalla proiezione del film “Mustang” con regia di Deniz Gamze Erguven.

Insieme al Comune, collaborano all’organizzazione delle iniziative anche Commissione pari opportunità, Ater, Università del tempo libero, Auser, Proloco, Ancescao, Fnp-Cisl, Spi-Cgil, Coop Alleanza 3.0, Circolo ciminiere, Polisportiva Scandianese.

Anche a Scandiano, per tutto il mese di Novembre, acquistando prodotti a marchio coop di devolve l’1% all’attività dell’associazione Nondasola.