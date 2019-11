Aggiornato il programma di deviazioni notturne sulla A15 Parma-La Spezia

Sono confermati gli altri provvedimenti di deviazione obbligatoria sulla A15 Parma-La Spezia, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna, nelle tre notti consecutive di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 novembre, con orario 21:00-6:00, per programmati lavori connessi alla realizzazione del Raccordo autostradale A15-A22.

In alternativa, dopo l’immissione obbligatoria sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia, si potrà uscire alla stazione autostradale di Parma ovest, di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana e rientrare dalla stessa stazione, in direzione della A1/Bologna.