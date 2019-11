Teatro ragazzi: domenica un concerto… di tubi al Novecento di Cavriago

Si abbassano le luci. Si alza il sipario. Entra in scena la “Sonata per tubi” al Novecento di Cavriago. La Multisala ospita questa domenica, alle 11 e alle 16,30, la Compagnia Nando e Maila – Ets Associazione con uno straordinario spettacolo di teatro per ragazzi. Sarà un concerto… per tubi e non solo.

Musica inconsueta o circo inedito? I musicisti suoneranno brani noti del repertorio classico, con dei semplici tubi di plastica. Proprio così. Il circo alimenterà la follia dei personaggi in contrappunto con Hula hop sonanti, clave che diventeranno sax e diaboli sonori. “Sonata per Tubi” ricerca le possibilità musicali di alcuni attrezzi di circo, che attraverso delle modifiche e l’uso della tecnologia, diventano degli strumenti musicali a tutti gli effetti. “Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi”. Il clown musicale fonde l’azione circense con la musica dal vivo, attraverso un linguaggio universale e accessibile ad un pubblico di tutte le età.

Prezzo del biglietto: 6 euro. I biglietti sono in vendita presso Multisala Novecento, in via del Cristo 5 a Cavriago, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21.30; sabato e festivi dalle 16 alle 21. E’ possibile acquistare i biglietti per telefono (0522/372015) se il pagamento viene fatto tramite carta di credito. I biglietti si possono acquistare anche sul sito www.multisala900.it con pagamento con carta di credito. Sono in vendita anche da: Mangiafuoco shop, via Edison 2 a Reggio, tel 0522 332667 – info@mangiafuocoshop.it. Per maggiori info sulle caratteristiche degli spettacoli: Associazione 5T tel 0522/382963 – cinqueti@gmail.com