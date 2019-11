“Suoni entro le mura” al via domenica 10 novembre alla Rocca di Vignola

Prende il via domenica 10 novembre, presso la Sala dei Leoni e dei Leopardi della Rocca di Vignola, la rassegna di concerti promossa dalla Fondazione di Vignola in collaborazione con il Circolo Musicale G. Bononcini, ad accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il primo appuntamento prevede la partecipazione del duo Claudio Ughetti, fisarmonica, e Pablo Del Carlo, contrabbasso, che proporrà il concerto dal titolo “Musica senza confini, dalle tradizioni musicali del Mediterraneo alla musica russa e balcanica”.

“Musica Senza Confini”, è un viaggio tra le culture musicali del mondo. Il progetto si fonda sulla personale rilettura che i musicisti danno dei brani musicali che andranno ad eseguire. La peculiare formazione del duo: fisarmonica e contrabbasso, rende l’ascolto molto interessante.

Claudio Ughetti e Pablo Del Carlo provengono da due percorsi musicali molto diversi e questo arricchisce la loro quasi ventennale collaborazione fatta di ricerca e di sensibilità. I brani scelti per questa rassegna rappresentano in modo particolare e sintetico il loro lavoro. La musica è il linguaggio universale per eccellenza. Si nutre di contaminazioni e non ha confini. A qualsiasi latitudine la si ascolti si troverà sempre una melodia, un canto, un ritmo capace di suscitare emozioni.

Per tutti i concerti l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e non sarà consentita l’entrata a spettacolo iniziato. La durata è di circa un’ora. Inizio alle ore 16:30.

Per maggiori informazioni: Patrizia Pesci 320/43.22.318 – pesci@fondazionedivignola.it – www.fondazionedivignola.it