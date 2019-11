Al Centro Giovani dalle ore 16 alle 19 è in programma “#Axapertura”, un momento per inaugurare il nuovo anno con presentazione delle nuove attivit, raccolta di idee, musica e cibo. Alle 17 alla Biblioteca Mabic c’ò “Magicabula! Storie magiche”, lettura ad alta voce a cura dei volontari dell’Associazione Librarsi per bambini e bambine da 3 a 6 anni: le letture sono gratuite e rivolte a bambini accompagnati da un adulto.