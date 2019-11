Ospiti a corte: streghe al Castello, domenica a Spezzano

Domenica 10 novembre 2019 ritorna al castello di Spezzano l’appuntamento con ‘Ospiti a corte’, pomeriggi dedicati ai bambini dai 4 ai nove anni. Quattro appuntamenti, dalle 16 alle 18, attendono i più coraggiosi per scoprire le streghe del Castello. Al termine una gustosa merenda per tutti.

Il primo evento sarà uno spettacolo di burattini per tutte le età dal titolo ‘Pierino Pierone e la strega Bistrega’, in Sala delle Vedute. Domenica 17 novembre invece si raccontano ‘Storie di streghe’; il 24 novembre laboratorio e altre storie con ‘Strega qui, strega là’ e, per finire, domenica 1° dicembre una grande tombola al Castello.

La prenotazione delle attività, a cura di Le Fantasmagoriche e ARS Archeosistemi, è obbligatoria al numero 335 440372 o alla mail info@archeosistemi.it

Il costo è di 5 euro a bambino.

I ragazzi devono essere accompagnati e gli accompagnatori devono restare al Castello per la durata dell’attività, usufruendo gratuitamente di uno spazio in autogestione con libri, te caldo e wi-free, presso la Galleria delle Battaglie.

Alle ore 16,30 è possibile anche partecipare alla visita guidata a castello e Museo della ceramica al costo di 5 euro per persona. La visita guidata si effettua al raggiungimento di minimo 5 prenotati. Domenica 24 novembre la visita è gratuita.