La Polizia ha individuato i vandali che lo scorso 11 settembre si erano accaniti contro gli specchietti delle auto in sosta e i cestini dell’immondizia nella zona tra via Pontevecchio ed Emilia Levante. Sono due 30enni, uno bolognese e l’altro polacco. Per identificarli sono servite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. I due sono stati denunciati per danneggiamento aggravato.