Continua l’azione di contrasto allo spaccio di droga nella zona della stazione ferroviaria di Reggio Emilia

Sin dalle prime luci dell’alba, ieri – 7 novembre – è stata data esecuzione ad un massiccio servizio antidroga in zona stazione storica FS, Piazzale Europa, officine ex reggiane.

Tale servizio è stato effettuato da operatori del posto di polizia Turri, della Squadra Volante e della locale Polizia scientifica, unitamente a reparti cinofili della Polizia di Stato provenienti da Bologna, nonché da operatori della Polizia locale.

Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish.

Nello specifico è stata rinvenuta e successivamente sequestrata, a carico di ignoti, all’interno dell’ex Reggiane, 64 gr di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nr 6 pezzi di sostanza solida di colore marrone (suddivisa in vari pezzi e frammenti custodita in vari involucri), verosimilmente sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di grammi 86.

Nella zona Campo di Marte sono stati rinvenuti 55 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Unitamente alla sostanza stupefacente, sono stati rinvenuti tre bilancini.