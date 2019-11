Bologna, fratture per i due vigili del fuoco feriti sull’A1. Non sono in pericolo di vita

Sono ricoverati all’ospedale Maggiore di Bologna dove gli sono state diagnosticate fratture agli altri superiori e al bacino a seguito della caduta, e non sono in pericolo di vita, i due vigili del fuoco di Bologna che questa notte, nell’area di servizio Cantagallo Ovest sull’A1, durante le operazioni di spegnimento di un autoarticolato avvolto dalle fiamme, sono rimasti coinvolti in una esplosione.

Assieme ai colleghi i due Vigili del fuoco erano impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio dell’autoarticolato che trasportava materiale vario quando si è verificata l’esplosione. Mentre i sanitari arrivati sul posto si sono preoccupati dei feriti, i rinforzi giunti dalla sede Centrale di Bologna e dal distaccamento volontario di Monzuno hanno portato a termine le operazioni di spegnimento. L’autostrada è stata parzialmente interrotta durante le operazioni di soccorso.