Viaggi internazionali, cambiano le modalità di prenotazione: da lunedì 11 novembre più possibilità per i cittadini

Da lunedì 11 novembre i cittadini che intendono usufruire del servizio di consulenza, informazione e vaccinazioni sui viaggi all’estero o che necessitano della vaccinazione contro la febbre gialla come previsto dal regolamento internazionale, avranno più opzioni per effettuare la prenotazione: Punti unici di prenotazione e assistenza di base (CUP) e farmacie del territorio, numero verde, Corner Salute dei punti vendita Coop.

Non sarà dunque più necessario chiamare direttamente gli ambulatori del Servizio Igiene Pubblica dedicati ai viaggiatori internazionali, ma il cittadino potrà avvalersi dei canali che già utilizza per le altre richieste di prestazioni. Durante la prenotazione, che non richiede la prescrizione del medico, occorre indicare il numero di persone che devono ricevere la prestazione (sia in caso, ad esempio, di vaccinazione di un nucleo familiare, sia di richiesta di informazioni) e il Paese di destinazione.

Questo miglioramento sarà possibile grazie a un aggiornamento del sistema: per renderlo operativo, per alcuni giorni dal 7 al 10 novembre l’ambulatorio risponderà ad eventuali richieste di informazioni ma non effettuerà le prenotazioni telefoniche, invitando i cittadini a utilizzare dal lunedì prossimo, 11 novembre, i nuovi canali.

Le nuove modalità

presso le farmacie private e comunali

presso i Corner Salute dei punti vendita Coop

presso i Punti unici di prenotazione e assistenza di base nei distretti

tramite Numero verde 800.239.123 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13)

Per prenotare la seduta di consulenza/informazioni/vaccinazione per un massimo di due persone (con unica prenotazione) è possibile utilizzare il sistema Cupweb (cupweb.it)

Per disdire la prenotazione si possono utilizzare gli stessi canali: in caso di disdetta telefonica, alla risposta basterà indicare o digitare il codice di disdetta e il codice di controllo indicati sul modulo di prenotazione. Per ulteriori informazioni sulle prenotazioni, sulle prestazioni, sui recapiti telefonici, sedi e tariffe dei vaccini si può consultare la pagina web dedicata www.ausl.mo.it/viaggi sul portale dell’Azienda USL di Modena.