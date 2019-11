Giovani giornalisti crescono. Al via il progetto Occhio alla radio curato da Altre Velocità e OfficinAdolescenti

Giovani giornalisti crescono. È quello che si propone il progetto Occhio alla radio – Laboratorio Redazionale di Giornalismo Culturale Radiofonico per giornalisti del futuro, a cura dell’Associazione Altre Velocità insieme a OfficinAdolescenti e con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Ragazze e ragazzi dai 13 ai 19 anni, che abbiano la curiosità di andare a teatro – gratuitamente – avranno la possibilità di misurarsi in qualità di giornalisti, storytellers, rappers, speakers, raccontando quello che hanno visto utilizzando la propria voce.

Nascerà una vera e propria redazione giornalistica nell’OfficinaAdolescenti di Salaborsa, un luogo dove incontrarsi periodicamente, preparare la visione degli spettacoli, discutere insieme e realizzare podcast audio con interviste, approfondimenti, recensioni e altre curiosità, ma anche progettare nuove forme di racconto. Il laboratorio è gratuito e si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre 2019. Il primo incontro è in calendario per lunedì 18 novembre dalle 14.30 alle 16.30 in OfficinaAdolescenti di Salaborsa.

Per informazioni e iscrizioni ai laboratori: laboratori.altrevelocita@gmail.com | 347.4594481

officinadolescenti@comune.bologna.it | 051.2194432 / 347.3493038