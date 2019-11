Ezio Mauro ad Albinea per raccontare i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino

Il 9 novembre del 1989 crollava il Muro di Berlino. Costruito nel 1961 e abbattuto nel 1989, fu uno dei simboli drammatici del Novecento. Per celebrare il trentennale di questo avvenimento storico che cambiò il volto dell’Europa e del mondo, il Comune di Albinea ha organizzato una serie di iniziative dal titolo “1989 -2019 Quando il pensiero abbatte i muri”.

La storia della città di Berlino è molto legata a quella di Albinea: da 22 anni il comune reggiano è infatti gemellato con il distretto di Treptow-Kopenick e, nel 1999, la capitale tedesca donò una parte del manufatto all’allora sindaco Vilmo Delrio. Fu il fotografo Mario Crotti a recarsi personalmente in Germania con un camion e a riportare a casa la porzione di muro collocata, unica in Italia, di fronte alla scuola primaria Renzo Pezzani.

Le celebrazioni per il trentennale inizieranno venerdì 8 novembre con l’inaugurazione, alle 17, della mostra “Muri di ieri… muri di oggi – Die Maurer: a 30 anni dalla caduta”. L’esposizione sarà allestita nella sala civica di via Morandi 9. Questa mostra è l’esito finale di un lavoro approfondito realizzato dai ragazzi del centro educativo pomeridiano “Rondine Azzurra”.

Sabato 9 novembre, alle 20.45, alla pieve di Albinea, “Inizia a sgretolarsi il muro”: concerto per organo “Soli Deo Gloria” del musicista berlinese Andreas Hetze. In precedenza porterà i saluti della comunità di Albinea il sindaco Nico Giberti.

Lunedì 11 novembre, alle 20.45, ospite d’onore in sala civica sarà il giornalista, saggista ed ex direttore de “La Stampa” e “La Repubblica” Ezio Mauro che racconterà gli eventi che 30 anni fa portarono a una svolta storica (e inaspettata) per la Germania, l’Europa, il mondo. Lo sta facendo già ogni mese su Repubblica con “Cronache del Muro” e con il libro “Anime prigioniere. Cronache dal Muro di Berlino” (Feltrinelli). Il giornalista ricorderà quel giorno di ottobre 1989 quando, da corrispondente per Repubblica dall’Urss, era nella capitale tedesca ad assistere all’ultima parata di stato della Ddr e ripercorrerà i viaggi più recenti nella capitale tedesca per la realizzazione del suo nuovo reportage: le visite agli uffici della famigerata Stasi, gli incontri con i protagonisti dell’epoca ancora in vita.

Un’altra significativa mostra aprirà i battenti martedì 12 novembre, alle 17, sempre nella sala civica. Si tratta di “Dai muri ai ponti. Quando i popoli si ritrovano”, un’esposizione fotografica proveniente dagli archivi di Mario Crotti e Ivo Varini che è stata curata da Pro Loco e Anpi Albinea.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 17 novembre, alle 17, in sala civica, con la proiezione del film documentario “Die Mauer – The Wall” con la regia di Jurgen Bottcher. A seguire Tiziano Cattani dialogherà con Torsten Thesenvits, testimone della riunificazione della Germania.

Per informazioni contattare la biblioteca Pablo Neruda allo 0522 590262 o scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it.