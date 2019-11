Domenica a Fabbrico la Festa di San Martino

Sapori, tradizioni, folklore, profumi d’autunno, spettacoli e divertimento per grandi e piccini. Domenica 10 Novembre dalle 9:00, a Fabbrico arriva la Festa di San Martino in Piazza, con stand gastronomici di prodotti tipici, mercatino dell’artigianato e degli hobbisti lungo le vie del centro, mostra mercato di ceramiche, intrattenimento per bambini, spettacoli, negozi aperti e tanto altro.

Organizzata dalla Proloco di Fabbrico con il patrocinio del Comune, la Festa di San Martino è il primo appuntamento di stagione che anticipa le iniziative invernali e che darà la possibilità di trovare nella mostra-mercato, oggetti da regalo e pensieri per il Natale.

Si pranza in piazza con ciccioli, salumi e panini con porchetta e cotechino, polenta con ragù e salsiccia o con fagioli e abbrustolita, gnocco fritto, caldarroste, sugo d’uva, Vin brulè, birra alla spina. E su tutto, il profumo dei tortellini e delle ciambelle appena sfornate. Non mancheranno le associazioni del Comune con i loro stand. Di grande richiamo l’esposizione di rapaci di diverse specie, spettacoli di falconeria, e la rievocazione storica di San Martino con il corteo che attraverserà le vie del centro.

Per i bambini divertimento assicurato con i vari laboratori sulla costruzione dei giochi, sulla falegnameria e il gioco dell’oca. E per loro passeggiata sugli asinelli. Spettacoli con la Banda dei Tamburi, e il Duo VP’S REED che suoneranno itineranti per la Festa.